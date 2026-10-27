Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Sinaís Vitais, ubicada en Bosconia, Cesar. El artista sufrió severos traumatismos tras el accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando el autobús que trasladaba a su agrupación musical perdió el control y cayó desde un puente sobre el río Ariguaní.
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Kbeto Zuleta permanece en estado crítico tras accidente de su agrupación en el Cesar
Siniestro vial en el Cesar
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Con información de NAM
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