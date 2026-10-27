Kbeto Zuleta permanece en estado crítico tras accidente de su agrupación en el Cesar

Debido a la gravedad de las lesiones vasculares y óseas presentadas, los especialistas debieron amputarle una de sus piernas, mientras que la otra extremidad permanece bajo observación médica. Ante la delicada situación, los médicos evalúan su traslado a un centro de mayor complejidad en Barranquilla o Valledupar.

El siniestro dejó un saldo preliminar de dos integrantes de la orquesta fallecidos y cerca de una veintena de heridos, quienes reciben atención en distintos centros asistenciales de la región. Las autoridades de tránsito mantienen las investigaciones en el lugar para determinar las causas técnicas o viales que provocaron la caída del vehículo.

Tras conocer la noticia, Poncho Zuleta suspendió su gira por Estados Unidos para trasladarse a Colombia y acompañar a su hijo en este difícil momento. La comunidad artística y los seguidores del vallenato han expresado su solidaridad con la dinastía Zuleta ante la magnitud de este suceso.