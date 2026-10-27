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Kbeto Zuleta permanece en estado crítico tras accidente de su agrupación en el Cesar

Siniestro vial en el Cesar

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Imagen de la noticia: Kbeto Zuleta permanece en estado crítico tras accidente de su agrupación en el Cesar

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Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Sinaís Vitais, ubicada en Bosconia, Cesar. El artista sufrió severos traumatismos tras el accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando el autobús que trasladaba a su agrupación musical perdió el control y cayó desde un puente sobre el río Ariguaní.

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HIJO DE PONCHO ZULETA P3RDI0 UNA DE SUS PI3RNAS El cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, perdió una de sus piernas tras sufrir un accid3nte de tránsito la madrugada

Debido a la gravedad de las lesiones vasculares y óseas presentadas, los especialistas debieron amputarle una de sus piernas, mientras que la otra extremidad permanece bajo observación médica. Ante la delicada situación, los médicos evalúan su traslado a un centro de mayor complejidad en Barranquilla o Valledupar.

El siniestro dejó un saldo preliminar de dos integrantes de la orquesta fallecidos y cerca de una veintena de heridos, quienes reciben atención en distintos centros asistenciales de la región. Las autoridades de tránsito mantienen las investigaciones en el lugar para determinar las causas técnicas o viales que provocaron la caída del vehículo.

Tragedia en Cesar: bus de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, cayó al río Ariguaní; reportan dos muertos y 21 heridos

Tras conocer la noticia, Poncho Zuleta suspendió su gira por Estados Unidos para trasladarse a Colombia y acompañar a su hijo en este difícil momento. La comunidad artística y los seguidores del vallenato han expresado su solidaridad con la dinastía Zuleta ante la magnitud de este suceso.

Nadie puede tener duda de mi personalidad”: Poncho Zuleta – portalvallenato.net

Con información de NAM

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