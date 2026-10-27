La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó sobre la ejecución de dos operativos militares tras detectar la incursión de aeronaves que ingresaron de forma irregular al espacio aéreo del país. Los comandos castrenses detectaron la intrusión de dos aeronaves provenientes de Venezuela y Bolivia, lo que activó los protocolos de defensa en zonas estratégicas.
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Fuerza Aérea Brasileña interceptó dos aeronaves irregulares provenientes de Venezuela y Bolivia
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