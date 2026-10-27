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Fuerza Aérea Brasileña interceptó dos aeronaves irregulares provenientes de Venezuela y Bolivia

Seguridad fronteriza

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La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó sobre la ejecución de dos operativos militares tras detectar la incursión de aeronaves que ingresaron de forma irregular al espacio aéreo del país. Los comandos castrenses detectaron la intrusión de dos aeronaves provenientes de Venezuela y Bolivia, lo que activó los protocolos de defensa en zonas estratégicas.

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El primer incidente ocurrió el 22 de octubre en el estado de Roraima, donde un helicóptero Robinson R44 sin matrícula ni plan de vuelo fue interceptado por un avión A-29 Super Tucano. Tras desobedecer las órdenes de aterrizaje, la unidad fue localizada posteriormente por efectivos terrestres y destruida en el sitio.

Un día después, el 23 de octubre, se registró un segundo operativo en el estado de Mato Grosso. La Fuerza Aérea desplegó de inmediato un caza A-29 Super Tucano, apoyado por un avión de vigilancia E-99, para interceptar una aeronave procedente de Bolivia. El piloto realizó un aterrizaje forzoso en el municipio de Juara, donde incendió la estructura antes de huir a pie.

Los mandos militares precisaron que no se realizaron disparos contra las naves durante el vuelo, limitándose a labores de disuasión e intercepción. Las autoridades policiales y los cuerpos de inteligencia de Brasil iniciaron investigaciones para determinar si estas operaciones clandestinas están vinculadas con carteles del narcotráfico internacional.

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