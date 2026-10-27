Fuerza Aérea Brasileña interceptó dos aeronaves irregulares provenientes de Venezuela y Bolivia

El primer incidente ocurrió el 22 de octubre en el estado de Roraima, donde un helicóptero Robinson R44 sin matrícula ni plan de vuelo fue interceptado por un avión A-29 Super Tucano. Tras desobedecer las órdenes de aterrizaje, la unidad fue localizada posteriormente por efectivos terrestres y destruida en el sitio.

Un día después, el 23 de octubre, se registró un segundo operativo en el estado de Mato Grosso. La Fuerza Aérea desplegó de inmediato un caza A-29 Super Tucano, apoyado por un avión de vigilancia E-99, para interceptar una aeronave procedente de Bolivia. El piloto realizó un aterrizaje forzoso en el municipio de Juara, donde incendió la estructura antes de huir a pie.

Los mandos militares precisaron que no se realizaron disparos contra las naves durante el vuelo, limitándose a labores de disuasión e intercepción. Las autoridades policiales y los cuerpos de inteligencia de Brasil iniciaron investigaciones para determinar si estas operaciones clandestinas están vinculadas con carteles del narcotráfico internacional.