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Explosión en Cúcuta deja seis heridos cerca del puente internacional

Sucesos en la frontera

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Un total de cuatro civiles y dos policías sufrieron heridas este martes debido a la detonación de un artefacto explosivo en la ciudad colombiana de Cúcuta, en las cercanías del puente internacional Francisco de Paula Santander. El hecho generó conmoción entre los habitantes de la zona, quienes reportaron daños materiales en las viviendas aledañas.

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Según informó Jorge Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Norte de Santander, el explosivo fue colocado en la parte posterior de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lugar donde los funcionarios policiales suelen estacionar sus unidades durante las labores de vigilancia fronteriza. Los técnicos de explosivos deben establecer todavía cómo se organizó el atentado, mientras las autoridades locales continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del suceso.

Aunque las primeras versiones sugieren que una maleta fue abandonada en el sitio, Quintero indicó que el ataque pudo haber estado dirigido contra la fuerza pública. Se escuchó una explosión que nos dejó asustados, conmocionados, relató Griselda Becerra, una residente del sector, al describir el impacto del evento.

Este incidente ocurre apenas un día después del asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía para los comicios de 2027. El político fue atacado el lunes cuando se encontraba cerca de una gasolinera del Anillo Vial Occidental. Ante este escenario, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el homicidio y garantizó que el crimen será esclarecido.

Con información de noticiascol.com

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