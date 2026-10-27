Un total de cuatro civiles y dos policías sufrieron heridas este martes debido a la detonación de un artefacto explosivo en la ciudad colombiana de Cúcuta, en las cercanías del puente internacional Francisco de Paula Santander. El hecho generó conmoción entre los habitantes de la zona, quienes reportaron daños materiales en las viviendas aledañas.
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Explosión en Cúcuta deja seis heridos cerca del puente internacional
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