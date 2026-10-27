El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica de 90 minutos con los dirigentes de Finlandia y Noruega, Alexander Stubb y Jonas Gahr Støre, en la cual cuestionó el papel de los bloques occidentales en el conflicto bélico. Durante el intercambio, el mandatario ruso afirmó que la política de confrontación de la Unión Europea y la OTAN es el factor principal que está prolongando la guerra en Ucrania.
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Vladimir Putin señala a la UE y la OTAN de extender el conflicto en Ucrania
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Con información de El Nacional
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