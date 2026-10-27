Vladimir Putin señala a la UE y la OTAN de extender el conflicto en Ucrania

El Kremlin informó a través de un comunicado que Putin reiteró que cualquier posibilidad de alcanzar una paz justa y duradera depende de que se tomen en cuenta los intereses de Rusia. Por su parte, el presidente finlandés, Alexander Stubb, calificó la comunicación como un ejercicio franco y sustancial, realizado tras consultas previas con las autoridades ucranianas.

A pesar de la disposición al diálogo, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, reconoció ante medios de su país que persisten grandes diferencias de opinión con el líder ruso. Los mandatarios nórdicos, quienes se encuentran reunidos en Helsinki, reafirmaron su compromiso de continuar apoyando a Kiev, al tiempo que instaron a la reanudación de las negociaciones para poner fin a las hostilidades iniciadas en febrero de 2022.