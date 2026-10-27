Colombia expulsa a 101 venezolanos por el puente Atanasio Girardot

Tras la entrega formal realizada por Migración Colombia, los organismos de seguridad verificaron los antecedentes penales de cada uno de los ciudadanos para determinar su situación legal ante la justicia venezolana. Este procedimiento constituye el grupo más numeroso expulsado desde que el presidente Abelardo de la Espriella implementó medidas estrictas contra la migración irregular.

Durante el proceso, se garantizó la atención médica a los migrantes mediante un esfuerzo articulado entre autoridades regionales y municipales de Colombia, con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Casa de Alojamiento Temporal en San Antonio. Según informó Migración Colombia, estas expulsiones responden a decisiones judiciales o a casos de reincidencia en delitos que representan un riesgo para la seguridad nacional.