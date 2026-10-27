Un total de 101 ciudadanos venezolanos fueron expulsados del territorio colombiano este lunes 26 de octubre a través del puente internacional Atanasio Girardot, paso fronterizo que conecta a la localidad de Villa del Rosario con el municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira.
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Colombia expulsa a 101 venezolanos por el puente Atanasio Girardot
Migración fronteriza
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Con información de El Nacional
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