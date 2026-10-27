El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, tiene programada para este martes 27 de octubre una visita a un buque petrolero que arribó a Port Arthur, Texas, cargado con crudo proveniente de Venezuela. La actividad busca resaltar el comercio energético entre ambas naciones, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre el nombre del tanquero ni el volumen del cargamento.
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Trump y Rubio visitarán este martes un buque con crudo venezolano en Texas
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