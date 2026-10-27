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Trump y Rubio visitarán este martes un buque con crudo venezolano en Texas

Comercio energético

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, tiene programada para este martes 27 de octubre una visita a un buque petrolero que arribó a Port Arthur, Texas, cargado con crudo proveniente de Venezuela. La actividad busca resaltar el comercio energético entre ambas naciones, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre el nombre del tanquero ni el volumen del cargamento.

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Según reportes de Associated Press, la presencia de los funcionarios en el buque permitirá exhibir el envío de petróleo que tiene como destino las instalaciones de refinación en Texas. La información disponible no confirma si la visita derivará en nuevos anuncios sobre el intercambio de hidrocarburos o si tendrá un impacto directo en las relaciones energéticas entre Washington y Caracas.

Esta inspección se llevará a cabo en el marco de una agenda política más amplia de Trump en el estado de Texas. El mandatario estadounidense tiene previsto participar en concentraciones en Corpus Christi y Lubbock para respaldar a candidatos republicanos en las próximas elecciones legislativas de medio término. La jornada combinará la supervisión del cargamento venezolano con sus compromisos electorales en la región.

Con información de noticiascol.com

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