El senador brasileño Flávio Bolsonaro emprendió un viaje hacia Estados Unidos a bordo de una aeronave privada, la cual despegó este miércoles desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. El avión Gulfstream G400 realizó una escala técnica en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para el abastecimiento de combustible, evitando en su trayectoria el espacio aéreo de Brasil.
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Vuelo de Flávio Bolsonaro realiza escala en Ecuador
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