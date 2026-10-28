Vuelo de Flávio Bolsonaro realiza escala en Ecuador

De acuerdo con los reportes, en la aeronave viajan ocho personas, incluyendo al legislador y su familia. La partida del vuelo, operado por la empresa Baires Fly S.A., se concretó tras permanecer en territorio argentino desde la noche del lunes.

El desplazamiento ocurre en medio de una controversia judicial relacionada con una presunta orden emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que impediría al senador abandonar territorio brasileño. La aeronave, con matrícula argentina LV-JQW, tenía previsto inicialmente su despegue para la noche del martes, pero el proceso se retrasó hasta este miércoles.