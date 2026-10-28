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Vuelo de Flávio Bolsonaro realiza escala en Ecuador

Situación judicial

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro emprendió un viaje hacia Estados Unidos a bordo de una aeronave privada, la cual despegó este miércoles desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. El avión Gulfstream G400 realizó una escala técnica en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para el abastecimiento de combustible, evitando en su trayectoria el espacio aéreo de Brasil.

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De acuerdo con los reportes, en la aeronave viajan ocho personas, incluyendo al legislador y su familia. La partida del vuelo, operado por la empresa Baires Fly S.A., se concretó tras permanecer en territorio argentino desde la noche del lunes.

El desplazamiento ocurre en medio de una controversia judicial relacionada con una presunta orden emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que impediría al senador abandonar territorio brasileño. La aeronave, con matrícula argentina LV-JQW, tenía previsto inicialmente su despegue para la noche del martes, pero el proceso se retrasó hasta este miércoles.

Con información de noticiascol.com

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