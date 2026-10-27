Donald Trump sugiere que Venezuela podría ser el estado 51 de EE.UU.

Durante su intervención, Trump planteó en tono jocoso un escenario hipotético sobre la administración territorial. “Quién sabe, tal vez algún día pronto se convierta en un próspero estado 51. Eso es posible”, expresó al referirse al futuro político de la nación.

El jefe de Estado estadounidense añadió que, bajo esa premisa, el país dejaría de tener un presidente para elegir a un gobernador. El planteamiento fue justificado por el mandatario al destacar la magnitud de las reservas de hidrocarburos venezolanas, mencionando al empresario del sector petrolero Harold Hamm.

En el mismo evento, Trump se refirió a la llegada de crudo venezolano a puertos estadounidenses. El gobernante catalogó como “la mayor victoria petrolera de la historia” la recepción de embarcaciones con crudo procedente de Venezuela en refinerías de su país. Según precisó, una de las naves transportaba un millón de barriles de petróleo para su procesamiento, asegurando que el crudo se proporciona a Estados Unidos sin costo para los estadounidenses.