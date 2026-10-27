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Donald Trump sugiere que Venezuela podría ser el estado 51 de EE.UU.

Declaraciones en Texas

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Imagen de la noticia: Donald Trump sugiere que Venezuela podría ser el estado 51 de EE.UU.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió durante un acto público en Corpus Christi, Texas, que Venezuela podría integrarse como el estado número 51 de la nación norteamericana. El mandatario vinculó esta posibilidad con la abundancia de recursos energéticos que posee el país.

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Durante su intervención, Trump planteó en tono jocoso un escenario hipotético sobre la administración territorial. “Quién sabe, tal vez algún día pronto se convierta en un próspero estado 51. Eso es posible”, expresó al referirse al futuro político de la nación.

El jefe de Estado estadounidense añadió que, bajo esa premisa, el país dejaría de tener un presidente para elegir a un gobernador. El planteamiento fue justificado por el mandatario al destacar la magnitud de las reservas de hidrocarburos venezolanas, mencionando al empresario del sector petrolero Harold Hamm.

En el mismo evento, Trump se refirió a la llegada de crudo venezolano a puertos estadounidenses. El gobernante catalogó como “la mayor victoria petrolera de la historia” la recepción de embarcaciones con crudo procedente de Venezuela en refinerías de su país. Según precisó, una de las naves transportaba un millón de barriles de petróleo para su procesamiento, asegurando que el crudo se proporciona a Estados Unidos sin costo para los estadounidenses.

Con información de 2001online.com

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