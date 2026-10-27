El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió durante un acto público en Corpus Christi, Texas, que Venezuela podría integrarse como el estado número 51 de la nación norteamericana. El mandatario vinculó esta posibilidad con la abundancia de recursos energéticos que posee el país.
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Donald Trump sugiere que Venezuela podría ser el estado 51 de EE.UU.
Declaraciones en Texas
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Con información de 2001online.com
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