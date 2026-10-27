Administración Trump prevé otorgar visas a Flávio Bolsonaro tras su salida de Brasil

De acuerdo con informes de inteligencia y reportes de prensa, el político se trasladó inicialmente a Argentina con el objetivo de continuar su viaje hacia territorio estadounidense. En este contexto, fuentes del Departamento de Estado confirmaron que la administración de Donald Trump prevé emitir visados de ingreso a Estados Unidos para el excandidato y su núcleo familiar.

La salida del parlamentario se produjo en un escenario de tensión diplomática entre Brasilia y Washington. Previamente, el dirigente político desatendió el mandato judicial que le exigía consignar sus documentos de viaje, una medida dictada por el juez Alexandre de Moraes. El entorno del senador también registra antecedentes en el país norteamericano, donde su hermano, Eduardo Bolsonaro, reside en Texas tras haber sido condenado en ausencia a cuatro años de prisión por presiones ilegales a la administración estadounidense.