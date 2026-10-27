El senador del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras incumplir la orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le exigía entregar sus pasaportes ordinario y diplomático. El dirigente político, quien enfrenta investigaciones por presunta corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal, desatendió el plazo límite fijado para este martes a las 11:00 de la mañana.
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Administración Trump prevé otorgar visas a Flávio Bolsonaro tras su salida de Brasil
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