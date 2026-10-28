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Flávio Bolsonaro transita por Argentina en vuelo privado hacia Ecuador

Crisis política en Brasil

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La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que el excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, cruzó la frontera argentina a través de la provincia de Misiones durante la noche del martes. Según el reporte oficial, el político ingresó al país junto a su familia por el Puente Internacional Tancredo Neves y, poco después, abordó un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

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Aunque el plan de vuelo registrado señalaba a Ecuador como destino, el diputado brasileño Mauricio Marcon indicó que el objetivo de Bolsonaro es exiliarse en Estados Unidos. Ante esta posibilidad, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su disposición para recibirlo, mientras que el Departamento de Estado confirmó que expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia para permitir su ingreso al territorio norteamericano.

La salida de Bolsonaro ocurre en medio de un complejo escenario judicial en Brasil. La Policía Federal anuló sus pasaportes tras el incumplimiento de una orden judicial que le prohibía abandonar el país, en el marco de investigaciones por presunto blanqueo de capitales. Asimismo, el Supremo Tribunal Federal ordenó indagar sobre una supuesta financiación irregular en su campaña presidencial. Con este movimiento, Flávio Bolsonaro sigue los pasos de su hermano Eduardo, quien permanece en Estados Unidos en condición de prófugo de la justicia brasileña.

Con información de Europapress

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