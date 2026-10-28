La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que el excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, cruzó la frontera argentina a través de la provincia de Misiones durante la noche del martes. Según el reporte oficial, el político ingresó al país junto a su familia por el Puente Internacional Tancredo Neves y, poco después, abordó un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
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Flávio Bolsonaro transita por Argentina en vuelo privado hacia Ecuador
Crisis política en Brasil
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Con información de Europapress
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