Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, España, dejó un saldo preliminar de al menos diez personas fallecidas. El siniestro involucró a dos trenes de alta velocidad que cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla, los cuales colisionaron en un sector ubicado entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda.
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Choque de trenes en Toledo deja al menos diez fallecidos
Accidente ferroviario en España
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Con información de El Nacional
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