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Choque de trenes en Toledo deja al menos diez fallecidos

Accidente ferroviario en España

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Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, España, dejó un saldo preliminar de al menos diez personas fallecidas. El siniestro involucró a dos trenes de alta velocidad que cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla, los cuales colisionaron en un sector ubicado entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda.

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Según informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha, el impacto provocó que dos de los vagones se precipitaran por un terraplén. La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse a medida que los equipos de rescate y bomberos avancen con las labores de auxilio en el lugar del suceso.

El choque entre dos trenes de alta velocidad ha obligado a la compañía Renfe a suspender la circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y la región de Andalucía. Ante la magnitud del evento, las autoridades locales activaron el Plan Territorial de Emergencia para coordinar las acciones de rescate. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda oficial para monitorear de cerca la evolución de la situación en la zona del siniestro.

Con información de El Nacional

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