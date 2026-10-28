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Flávio Bolsonaro llega a Miami junto a su familia tras recibir respaldo de Donald Trump

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Flávio Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos, junto a su familia, según reportes internacionales. El político brasileño realizó el trayecto en un avión privado Gulfstream G400, operado por la compañía Beires Fly, que despegó desde Puerto Iguazú, Argentina, y realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de aterrizar en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka.

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El Gobierno de Donald Trump anunció oficialmente que acogerá en su territorio al senador brasileño y a su entorno familiar, tras expresar su respaldo político. Esta decisión se mantiene a pesar de que la Policía Federal brasileña procedió con la anulación de sus pasaportes ordinario y diplomático, medida tomada tras detectar su salida del país.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las condiciones específicas de su ingreso a Estados Unidos ni sobre su paso por Ecuador. El desplazamiento se produce en un contexto de tensiones políticas entre Washington y Brasilia, marcadas por las acusaciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la supuesta influencia de sectores estadounidenses en la política interna de Brasil.

Con información de noticiascol.com

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