Flávio Bolsonaro llega a Miami junto a su familia tras recibir respaldo de Donald Trump

El Gobierno de Donald Trump anunció oficialmente que acogerá en su territorio al senador brasileño y a su entorno familiar, tras expresar su respaldo político. Esta decisión se mantiene a pesar de que la Policía Federal brasileña procedió con la anulación de sus pasaportes ordinario y diplomático, medida tomada tras detectar su salida del país.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las condiciones específicas de su ingreso a Estados Unidos ni sobre su paso por Ecuador. El desplazamiento se produce en un contexto de tensiones políticas entre Washington y Brasilia, marcadas por las acusaciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la supuesta influencia de sectores estadounidenses en la política interna de Brasil.