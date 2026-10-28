Flávio Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos, junto a su familia, según reportes internacionales. El político brasileño realizó el trayecto en un avión privado Gulfstream G400, operado por la compañía Beires Fly, que despegó desde Puerto Iguazú, Argentina, y realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de aterrizar en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka.
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Flávio Bolsonaro llega a Miami junto a su familia tras recibir respaldo de Donald Trump
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