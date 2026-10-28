El ciclón Arnab tocó tierra este miércoles 28 de octubre en la costa sureste de India, clasificado por el Departamento Meteorológico de India (IMD) como una «tormenta ciclónica muy severa».
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Ciclón Arnab toca tierra en la costa sureste de India con vientos de hasta 150 km/h
Fenómeno meteorológico
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