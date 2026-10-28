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Ciclón Arnab toca tierra en la costa sureste de India con vientos de hasta 150 km/h

Fenómeno meteorológico

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El ciclón Arnab tocó tierra este miércoles 28 de octubre en la costa sureste de India, clasificado por el Departamento Meteorológico de India (IMD) como una «tormenta ciclónica muy severa».

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El fenómeno meteorológico ha generado vientos sostenidos de entre 125 y 135 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzan los 150 km/h. Las cifras sobre el desplazamiento de personas varían según las fuentes: mientras las autoridades locales reportan la evacuación de más de 100.000 ciudadanos en los estados de Andhra Pradesh y Odisha, agencias internacionales como Reuters estiman que la cifra supera los 180.000 afectados.

Embarcaciones atracadas a lo largo del puerto en medio de la lluvia y las ráfagas de viento ante la llegada del ciclón Arnab, en Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India. (27.10.2028)

El organismo meteorológico indicó que la tormenta se mantiene «prácticamente estacionaria», con su centro ubicado sobre la Bahía de Bengala, aunque sus efectos ya impactan zonas costeras como Kakinada. Se prevén marejadas ciclónicas de hasta 1,5 metros que podrían inundar áreas bajas. Ante la emergencia, países vecinos como Sri Lanka y Nepal han emitido alertas preventivas.

Con información de noticiascol.com

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