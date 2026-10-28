Ciclón Arnab toca tierra en la costa sureste de India con vientos de hasta 150 km/h

El fenómeno meteorológico ha generado vientos sostenidos de entre 125 y 135 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzan los 150 km/h. Las cifras sobre el desplazamiento de personas varían según las fuentes: mientras las autoridades locales reportan la evacuación de más de 100.000 ciudadanos en los estados de Andhra Pradesh y Odisha, agencias internacionales como Reuters estiman que la cifra supera los 180.000 afectados.

El organismo meteorológico indicó que la tormenta se mantiene «prácticamente estacionaria», con su centro ubicado sobre la Bahía de Bengala, aunque sus efectos ya impactan zonas costeras como Kakinada. Se prevén marejadas ciclónicas de hasta 1,5 metros que podrían inundar áreas bajas. Ante la emergencia, países vecinos como Sri Lanka y Nepal han emitido alertas preventivas.