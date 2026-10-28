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ONU pausa debate sobre embargo a Cuba tras incidente entre delegaciones de EE. UU. y la isla

Asamblea General de la ONU

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La sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas debió ser suspendida brevemente este martes tras un altercado diplomático entre el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Mike Waltz, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en el marco del debate sobre la resolución que solicita el levantamiento del embargo económico a la isla.

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El incidente ocurrió mientras el representante estadounidense pronunciaba su discurso desde la tribuna, donde cuestionó la situación de los derechos humanos y las libertades públicas en la nación caribeña. Ante estas declaraciones, la delegación cubana interrumpió la alocución golpeando los estrados, mientras el canciller Rodríguez se dirigió a la mesa de la presidencia para solicitar una moción de orden.

Debido a la protesta, la presidencia de la sesión ordenó una pausa preventiva para restablecer las condiciones del protocolo. Este debate se realiza previo a la votación del proyecto de resolución, presentado anualmente desde 1992, en una agenda donde La Habana también exige el cese de las restricciones al suministro petrolero impuestas por Washington.

El cruce de señalamientos refleja el incremento de las tensiones bilaterales en el foro multilateral. Durante el intercambio, el embajador Mike Waltz afirmó desde la tribuna: «Esto son las Naciones Unidas. No es su dictadura comunista. No puede silenciarme». Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez replicó: «Usted es un mentiroso», según consta en los registros del debate.

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El plenario de la Asamblea General tiene previsto someter a votación el texto de la resolución durante la jornada de este miércoles. Mientras tanto, la diplomacia estadounidense mantiene gestiones ante diversas delegaciones para intentar incrementar las abstenciones y votos en contra, tal como ocurrió en el periodo de sesiones anterior.

Con información de noticiascol.com

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