La sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas debió ser suspendida brevemente este martes tras un altercado diplomático entre el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Mike Waltz, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en el marco del debate sobre la resolución que solicita el levantamiento del embargo económico a la isla.
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Internacionales
ONU pausa debate sobre embargo a Cuba tras incidente entre delegaciones de EE. UU. y la isla
Asamblea General de la ONU
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