Sede consular de Perú en Caracas retoma trámites y emisión de pasaportes

La sede, ubicada en la urbanización Altamira, municipio Chacao, vuelve a prestar asistencia directa a los ciudadanos peruanos y a gestionar la documentación necesaria para diversos trámites.

A partir del 1 de noviembre de 2026, la oficina reactivó el procesamiento de visados de turismo, un avance clave para quienes requieren planificar viajes o resolver asuntos migratorios. Además de las visas, el consulado habilitó nuevamente la emisión de documentos de identidad, pasaportes biométricos, registros civiles, trámites notariales y certificados de antecedentes penales.

Las operaciones consulares habían permanecido suspendidas desde finales de julio de 2024. Durante ese tiempo, la atención a los ciudadanos se vio interrumpida, obligando a buscar apoyo temporal en otros gobiernos de la región para casos esenciales.

Para consultas adicionales o revisión de requisitos específicos, la institución mantiene habilitado el correo electrónico oficial info@consulperu-caracas.com.