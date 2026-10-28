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Sede consular de Perú en Caracas retoma trámites y emisión de pasaportes

Relaciones diplomáticas

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El Consulado General del Perú en Caracas ha retomado sus actividades oficiales, marcando un paso significativo en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Perú. La medida pone fin a un periodo de interrupción que se extendió por más de dos años.

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La sede, ubicada en la urbanización Altamira, municipio Chacao, vuelve a prestar asistencia directa a los ciudadanos peruanos y a gestionar la documentación necesaria para diversos trámites.

A partir del 1 de noviembre de 2026, la oficina reactivó el procesamiento de visados de turismo, un avance clave para quienes requieren planificar viajes o resolver asuntos migratorios. Además de las visas, el consulado habilitó nuevamente la emisión de documentos de identidad, pasaportes biométricos, registros civiles, trámites notariales y certificados de antecedentes penales.

Las operaciones consulares habían permanecido suspendidas desde finales de julio de 2024. Durante ese tiempo, la atención a los ciudadanos se vio interrumpida, obligando a buscar apoyo temporal en otros gobiernos de la región para casos esenciales.

Para consultas adicionales o revisión de requisitos específicos, la institución mantiene habilitado el correo electrónico oficial info@consulperu-caracas.com.

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