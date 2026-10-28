El Consulado General del Perú en Caracas ha retomado sus actividades oficiales, marcando un paso significativo en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Perú. La medida pone fin a un periodo de interrupción que se extendió por más de dos años.
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Sede consular de Perú en Caracas retoma trámites y emisión de pasaportes
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