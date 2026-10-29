El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este jueves el fallecimiento de dos personas durante un operativo realizado por la Armada en el estado de Sinaloa. Entre los fallecidos se encuentra Jesús González Peñuelas, identificado como un alto cargo del Cártel de Guasave y quien era buscado por las autoridades de Estados Unidos.
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México confirma la muerte de un cabecilla del Cártel de Guasave en Sinaloa
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Con información de Europapress
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