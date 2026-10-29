México confirma la muerte de un cabecilla del Cártel de Guasave en Sinaloa

El enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, como parte de las labores permanentes para la pacificación de la región. Según la información oficial, Washington mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por datos que facilitaran la captura de González Peñuelas, conocido bajo el alias de ‘Chuy Peñuelas’.

Además de las bajas reportadas, las fuerzas de seguridad lograron incautar cuatro vehículos, tres armas de fuego, cargadores y municiones. Todo el material incautado ha sido puesto a disposición de la Fiscalía para avanzar con las investigaciones correspondientes. García Harfuch destacó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado de inteligencia entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, subrayando la importancia de estas labores para avanzar en la pacificación de Sinaloa.