Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó deja seis muertos y un capturado

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el balance y advirtió que la cifra de víctimas podría incrementarse debido a las dificultades de acceso en el terreno. Según el mandatario, las autoridades también lograron la incautación de un arsenal que incluía armas, explosivos y municiones, elementos que presuntamente serían utilizados en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Este despliegue militar ocurre en un contexto jurídico relevante, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara una medida cautelar que restringía parcialmente la política de bombardeos del Ejecutivo. La decisión judicial permite retomar estas acciones militares bajo el argumento de cumplir con la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.

El jefe de Estado señaló que este es el sexto ataque aéreo ordenado durante su gestión y adelantó que en las próximas horas se ofrecerán detalles adicionales sobre los resultados de la incursión. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda en la zona para determinar si existen más bajas tras el impacto en la región.