Las Fuerzas Armadas de Colombia llevaron a cabo una ofensiva aérea contra una estructura del Clan del Golfo en el departamento de Chocó, la cual dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas y un capturado. La operación fue ejecutada por tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales en coordinación con la Fuerza Aérea durante la madrugada del miércoles.
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Internacionales
Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó deja seis muertos y un capturado
Conflicto armado en Colombia
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Con información de Europapress
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