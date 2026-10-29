Un ataque con armas de fuego registrado la noche de este lunes en la ciudad de Santiago de Chile dejó como saldo un ciudadano venezolano fallecido y otro lesionado. El hecho ocurrió en la calle Sierra Bella, zona donde se reportaron múltiples detonaciones.
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Balacera en Santiago de Chile deja un venezolano muerto y otro herido
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