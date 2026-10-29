Balacera en Santiago de Chile deja un venezolano muerto y otro herido

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente es investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI. Las autoridades confirmaron que las víctimas son dos personas de nacionalidad venezolana, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de la localidad tras el ataque. Pese a los esfuerzos del personal médico, uno de los afectados perdió la vida a causa de las heridas sufridas.

El fiscal ECOH, Jonathan Coloma, informó que la indagatoria se inició tras recibir reportes sobre situaciones irregulares en el sector. Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias del suceso y dar con los responsables. Hasta el momento, los organismos de seguridad chilenos no han informado sobre detenciones correspondientes a este caso ni sobre la identificación de posibles sospechosos.