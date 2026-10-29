Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Balacera en Santiago de Chile deja un venezolano muerto y otro herido

Sucesos en el exterior

|1 min|
Imagen de la noticia: Balacera en Santiago de Chile deja un venezolano muerto y otro herido

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un ataque con armas de fuego registrado la noche de este lunes en la ciudad de Santiago de Chile dejó como saldo un ciudadano venezolano fallecido y otro lesionado. El hecho ocurrió en la calle Sierra Bella, zona donde se reportaron múltiples detonaciones.

Lee también
Gobierno español investiga negligencia tras choque de trenes en Toledo que dejó 69 víctimas

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente es investigado por la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI. Las autoridades confirmaron que las víctimas son dos personas de nacionalidad venezolana, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de la localidad tras el ataque. Pese a los esfuerzos del personal médico, uno de los afectados perdió la vida a causa de las heridas sufridas.

El fiscal ECOH, Jonathan Coloma, informó que la indagatoria se inició tras recibir reportes sobre situaciones irregulares en el sector. Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias del suceso y dar con los responsables. Hasta el momento, los organismos de seguridad chilenos no han informado sobre detenciones correspondientes a este caso ni sobre la identificación de posibles sospechosos.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesSantiago de ChileVenezolanos

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.