El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, informó este jueves que cuatro ciudadanos lusos se encuentran detenidos en Venezuela por causas políticas, precisando que uno de ellos cumple la medida bajo arresto domiciliario. Durante una audiencia parlamentaria, el funcionario explicó que la gestión de estos casos resulta compleja, debido a que las acusaciones formales suelen estar vinculadas a delitos comunes, aunque el Estado portugués sostiene que existe una instrumentalización política detrás de los procesos.
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Portugal confirma que cuatro de sus ciudadanos están presos por motivos políticos en Venezuela
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Con información de El Nacional
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