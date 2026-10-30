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Portugal confirma que cuatro de sus ciudadanos están presos por motivos políticos en Venezuela

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El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, informó este jueves que cuatro ciudadanos lusos se encuentran detenidos en Venezuela por causas políticas, precisando que uno de ellos cumple la medida bajo arresto domiciliario. Durante una audiencia parlamentaria, el funcionario explicó que la gestión de estos casos resulta compleja, debido a que las acusaciones formales suelen estar vinculadas a delitos comunes, aunque el Estado portugués sostiene que existe una instrumentalización política detrás de los procesos.

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Rangel enfatizó que las autoridades portuguesas siguen acompañando la situación de los detenidos y mantienen la expectativa de lograr avances significativos durante la próxima misión diplomática que visite el país. Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal reportó que, para inicios de octubre, el total de detenidos en Venezuela ascendía a 322 personas, de las cuales 31 poseen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad.

El Ejecutivo venezolano, por su parte, ha negado reiteradamente la existencia de presos políticos en el territorio nacional, argumentando que las detenciones corresponden a personas procesadas por la comisión de delitos comunes. Esta postura es rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición, quienes sostienen que los casos responden a motivaciones políticas.

Con información de El Nacional

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