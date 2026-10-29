El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves 29 de octubre la militarización inmediata de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. El mandatario precisó que esta medida tendrá carácter temporal mientras se logra estabilizar el orden público en la región.
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Abelardo de la Espriella dispone refuerzo militar en Cúcuta para estabilizar el orden público
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