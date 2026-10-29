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Abelardo de la Espriella dispone refuerzo militar en Cúcuta para estabilizar el orden público

Medida fronteriza

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Imagen de la noticia: Abelardo de la Espriella dispone refuerzo militar en Cúcuta para estabilizar el orden público

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves 29 de octubre la militarización inmediata de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. El mandatario precisó que esta medida tendrá carácter temporal mientras se logra estabilizar el orden público en la región.

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La decisión fue tomada a raíz del reciente asesinato a tiros de un político que aspiraba a la alcaldía de Santander. Según lo expuesto por el jefe de Estado, el despliegue busca fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en la zona.

Como parte de esta estrategia, el próximo martes 3 de noviembre dará inicio la operación militar y policial Esparta, la cual contará con un bloque de seguridad reforzado. De la Espriella señaló que estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia y desarticular las organizaciones criminales que pretenden someter a la población.

El mandatario enfatizó que no se permitirá que los criminales destruyan las instituciones en una región que ha sido fundamental para su construcción.

Con información de noticiascol.com

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