Abelardo de la Espriella dispone refuerzo militar en Cúcuta para estabilizar el orden público

La decisión fue tomada a raíz del reciente asesinato a tiros de un político que aspiraba a la alcaldía de Santander. Según lo expuesto por el jefe de Estado, el despliegue busca fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en la zona.

Como parte de esta estrategia, el próximo martes 3 de noviembre dará inicio la operación militar y policial Esparta, la cual contará con un bloque de seguridad reforzado. De la Espriella señaló que estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia y desarticular las organizaciones criminales que pretenden someter a la población.

El mandatario enfatizó que no se permitirá que los criminales destruyan las instituciones en una región que ha sido fundamental para su construcción.