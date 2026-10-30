La jueza federal Analisa Torres emitió su primera orden judicial en el proceso que se sigue en Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. La magistrada confirmó que el cronograma procesal, las directrices y los plazos establecidos por el fallecido juez Alvin Hellerstein se mantendrán sin cambios. La decisión fue comunicada tras la revisión del expediente, que le fue reasignado oficialmente el pasado 28 de octubre.
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Juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores mantiene fecha de inicio para junio de 2027
Justicia en Nueva York
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