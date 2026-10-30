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Juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores mantiene fecha de inicio para junio de 2027

Justicia en Nueva York

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La jueza federal Analisa Torres emitió su primera orden judicial en el proceso que se sigue en Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. La magistrada confirmó que el cronograma procesal, las directrices y los plazos establecidos por el fallecido juez Alvin Hellerstein se mantendrán sin cambios. La decisión fue comunicada tras la revisión del expediente, que le fue reasignado oficialmente el pasado 28 de octubre.

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Según informó el abogado Nizar El Fakih, la medida busca garantizar una administración de justicia ordenada y evitar alteraciones en el desarrollo del caso. Torres instruyó a las partes a cumplir con el cronograma existente, aclarando que cualquier modificación futura dependerá exclusivamente de nuevas disposiciones del tribunal.

De esta manera, el tribunal ratificó que el inicio del juicio contra Maduro y Flores se mantiene programado para el 14 de junio de 2027.

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