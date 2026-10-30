Juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores mantiene fecha de inicio para junio de 2027

Según informó el abogado Nizar El Fakih, la medida busca garantizar una administración de justicia ordenada y evitar alteraciones en el desarrollo del caso. Torres instruyó a las partes a cumplir con el cronograma existente, aclarando que cualquier modificación futura dependerá exclusivamente de nuevas disposiciones del tribunal.

De esta manera, el tribunal ratificó que el inicio del juicio contra Maduro y Flores se mantiene programado para el 14 de junio de 2027.