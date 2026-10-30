Accidente ferroviario en España deja 74 fallecidos y numerosos heridos

El siniestro se produjo a las 08:54 hora local, cuando el tren de Renfe embistió por detrás a una unidad de Iryo que se encontraba detenida en la vía. El impacto provocó que varios vagones de los trenes involucrados cayeran por un terraplén. Según los reportes, el tren de Renfe transportaba a 397 personas, mientras que el convoy de Iryo contaba con 147 pasajeros.

Ante la magnitud del suceso, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo, donde se encuentran más de veinte personas hospitalizadas, quince de ellas en estado crítico. Durante su visita, el monarca instó a la sociedad a mantenerse unida ante el dolor por las víctimas.

Este accidente, el segundo de esta naturaleza registrado este año en territorio español, también ha dejado el saldo de un ciudadano argentino fallecido y otro compatriota que permanece desaparecido, según la información disponible hasta el momento.