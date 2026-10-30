La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España elevó a 74 la cifra de fallecidos tras el accidente ocurrido el pasado miércoles en la localidad de Urda. El organismo precisó que este balance es provisional, dado que aún existe un número elevado de heridos pendientes de confirmación oficial.
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Accidente ferroviario en España deja 74 fallecidos y numerosos heridos
Tragedia ferroviaria
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