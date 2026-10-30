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EE.UU. exigirá desde el 3 de noviembre declaración sanitaria por riesgo de Ébola

Medida sanitaria federal

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Imagen de la noticia: EE.UU. exigirá desde el 3 de noviembre declaración sanitaria por riesgo de Ébola

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron una orden sanitaria federal de estricto cumplimiento para todas las personas que ingresen o realicen escalas en territorio estadounidense, incluyendo tripulaciones de vuelos internacionales.

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La normativa establece que cada pasajero debe certificar formalmente no haber permanecido en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días previos a su traslado, tiempo que corresponde al periodo máximo de incubación del virus del Ébola.

Esta disposición entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026 a las 23:59, hora del este de Estados Unidos. La medida se aplicará sin excepciones a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, extranjeros, personal de aviación comercial, así como a vuelos de carga y aviación privada.

Con información de noticiascol.com

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