Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron una orden sanitaria federal de estricto cumplimiento para todas las personas que ingresen o realicen escalas en territorio estadounidense, incluyendo tripulaciones de vuelos internacionales.
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EE.UU. exigirá desde el 3 de noviembre declaración sanitaria por riesgo de Ébola
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