EE.UU. exigirá desde el 3 de noviembre declaración sanitaria por riesgo de Ébola

La normativa establece que cada pasajero debe certificar formalmente no haber permanecido en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días previos a su traslado, tiempo que corresponde al periodo máximo de incubación del virus del Ébola.

Esta disposición entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026 a las 23:59, hora del este de Estados Unidos. La medida se aplicará sin excepciones a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, extranjeros, personal de aviación comercial, así como a vuelos de carga y aviación privada.