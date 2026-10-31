Un hombre de nacionalidad venezolana figura entre los detenidos por la Brigada Antinarcóticos Calama de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, tras una serie de procedimientos que permitieron la incautación de 433 kilos de diversas sustancias ilícitas. Las autoridades recuperaron las drogas en dos operativos desarrollados en la comuna de Calama los días 22 y 24 de octubre, en coordinación con el Ministerio Público.
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PDI de Chile desarticula red de acopio de drogas con un venezolano detenido
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