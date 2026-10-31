PDI de Chile desarticula red de acopio de drogas con un venezolano detenido

El primer despliegue policial ocurrió el 22 de octubre, como parte de una investigación contra una agrupación delictiva que utilizaba un domicilio particular para el acopio y posterior distribución de estupefacientes bajo la modalidad de delivery. En este hecho, los funcionarios detuvieron a dos hombres: un colombiano de 41 años y un venezolano de 29 años. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama el 23 de octubre para su audiencia de control de detención.

Durante esta diligencia, los detectives incautaron 7 kilos y 304 gramos de clorhidrato de cocaína, 14 kilos y 757,32 gramos de cannabis, 5 kilos y 60 gramos de cocaína base, además de una pequeña cantidad de ketamina. Asimismo, se decomisó un vehículo y más de un millón de pesos chilenos en efectivo.

Posteriormente, el 24 de octubre, la misma unidad especializada realizó un segundo procedimiento en la misma comuna, logrando el hallazgo de otros 406 kilos y 300 gramos de cannabis, distribuidos en 391 paquetes. El prefecto inspector Freddy Castro Crespo, jefe de la Región Policial de Antofagasta, destacó que la colaboración con el Ministerio Público es fundamental para avanzar en el esclarecimiento de estos casos y desarticular las dinámicas delictivas asociadas a este fenómeno.

La droga incautada fue remitida al Servicio de Salud Antofagasta para su análisis y posterior destrucción, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red criminal.