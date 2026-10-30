La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió un fallo unánime que marca un cambio en la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en territorio estadounidense. El tribunal rechazó la petición del gobierno del presidente Donald Trump de prolongar la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS).
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Internacionales
Corte de Apelaciones de EE.UU. ordena restablecer el TPS para venezolanos a partir del 6 de noviembre
Política migratoria
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