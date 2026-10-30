Corte de Apelaciones de EE.UU. ordena restablecer el TPS para venezolanos a partir del 6 de noviembre

De acuerdo con la Alianza Nacional TPS (NTPSA), la decisión judicial calificó como «ilegales» las acciones emprendidas por la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar este beneficio. La medida permitirá restablecer el TPS para los venezolanos a partir del próximo 6 de noviembre, fecha en la que vence la suspensión previa dictada por la Corte Suprema.

A menos que el máximo tribunal estadounidense intervenga nuevamente, los beneficiarios recuperarían sus protecciones contra la deportación. El panel de tres jueces se pronunció contra la decisión del gobierno de Trump de mantener suspendido un fallo que resultaba favorable para los migrantes.

Aunque el fallo judicial declara ilegal la cancelación anticipada del programa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aún quedan por definirse los efectos administrativos específicos que tendrá la medida. Los venezolanos amparados por el TPS recuperarían sus protecciones contra la deportación el 6 de noviembre, siempre que no ocurran nuevas intervenciones judiciales.