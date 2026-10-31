Efectivos de Carabineros de Chile y la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitana confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Martín Pérez Burgos, de 19 años, en la comuna de Colina. El joven se encontraba desaparecido desde el pasado lunes 26 de octubre, cuando fue interceptado en la calle Placilla de la comuna de Estación Central.
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Detienen a cinco venezolanos por el secuestro y homicidio de un joven en Chile
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