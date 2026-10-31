Detienen a cinco venezolanos por el secuestro y homicidio de un joven en Chile

Tras la denuncia formalizada por los familiares, el departamento especializado OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH iniciaron las pesquisas, revelando que los captores exigieron un pago de 50 millones de pesos chilenos para su liberación. A pesar de que el entorno familiar realizó un pago parcial, los secuestradores cortaron la comunicación y cinco ciudadanos venezolanos fueron detenidos por su presunta vinculación con el crimen.

El general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, señaló que las pruebas forenses sugieren que el homicidio ocurrió pocas horas después del secuestro, barajándose como móvil preliminar disputas asociadas al tráfico de drogas. Por su parte, el fiscal jefe subrogante de la ECOH, Pablo Sabaj, informó que tras diversos allanamientos se logró desarticular al núcleo operativo del grupo delictivo.

Cuatro de los cinco aprehendidos tuvieron participación directa en la retención forzada, incluyendo al presunto autor material del disparo. Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición del Sexto Juzgado de Garantía para el respectivo control de detención.