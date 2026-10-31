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Un muerto y seis heridos tras ataque armado en centro comercial de Fairfield

Sucesos en Estados Unidos

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Imagen de la noticia: Un muerto y seis heridos tras ataque armado en centro comercial de Fairfield

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Un tiroteo ocurrido este viernes en una tienda de la cadena Spirit Halloween, situada en el centro comercial Solano Town Center de Fairfield, California, resultó en la muerte de una persona y dejó a otras seis heridas. El suceso, que tuvo lugar poco antes de las 8:30 de la noche, movilizó a los cuerpos de seguridad locales.

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El comisario de Fairfield, Dan Marshall, informó que de los seis heridos, al menos tres se encuentran en estado crítico tras recibir impactos de bala. El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer los hechos.

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Hasta el momento, la policía aún no ha identificado al sospechoso o los sospechosos involucrados en el ataque. Marshall precisó que no se ha ordenado el confinamiento de ninguna zona fuera del centro comercial donde ocurrió el incidente, el cual se produjo a pocas horas de la celebración de Halloween. Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

Con información de noticiascol.com

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