Un tiroteo ocurrido este viernes en una tienda de la cadena Spirit Halloween, situada en el centro comercial Solano Town Center de Fairfield, California, resultó en la muerte de una persona y dejó a otras seis heridas. El suceso, que tuvo lugar poco antes de las 8:30 de la noche, movilizó a los cuerpos de seguridad locales.
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Un muerto y seis heridos tras ataque armado en centro comercial de Fairfield
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