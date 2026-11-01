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Elecciones legislativas en EEUU: el 3 de noviembre definen el control del Congreso

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El próximo 3 de noviembre, los votantes estadounidenses decidirán la nueva composición del 120º Congreso, en un proceso electoral que pone en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 asientos del Senado. Estos comicios representan un referéndum del pueblo norteamericano sobre los dos primeros años del segundo mandato de Donald Trump, cuya popularidad se ha visto afectada por el impacto de la guerra en Irán y el incremento en los precios del combustible.

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Las proyecciones actuales sugieren que la oposición del Partido Demócrata conseguirá hacerse con mayoría de representantes, mientras que el control del Senado permanece como una incógnita. Ante este escenario, el presidente Trump ha advertido que utilizará su facultad de veto ejecutivo para bloquear cualquier legislación que surja de una cámara baja controlada por sus opositores, una medida difícil de anular debido a la alta mayoría requerida en el Congreso.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, ha delineado una estrategia centrada en la fiscalización. Jeffries ha prometido investigaciones sin cuartel a través de la Comisión Judicial y la Comisión de Supervisión, designando a los representantes Jamie Raskin y Robert Garcia para liderar estos esfuerzos. La agenda demócrata prioriza temas como el costo de la vida, la atención médica y la lucha contra la corrupción dentro de la administración actual.

En caso de que los demócratas logren una victoria en el Senado, su capacidad de maniobra se ampliaría significativamente, permitiéndoles bloquear nombramientos clave de jueces, embajadores y miembros del gabinete. Un empate en la cámara alta obligaría al vicepresidente JD Vance a intervenir para dirimir las votaciones, mientras que una mayoría demócrata más amplia facilitaría la aprobación de proyectos de ley que actualmente enfrentan un bloqueo republicano.

Con información de Europapress

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