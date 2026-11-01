El próximo 3 de noviembre, los votantes estadounidenses decidirán la nueva composición del 120º Congreso, en un proceso electoral que pone en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 asientos del Senado. Estos comicios representan un referéndum del pueblo norteamericano sobre los dos primeros años del segundo mandato de Donald Trump, cuya popularidad se ha visto afectada por el impacto de la guerra en Irán y el incremento en los precios del combustible.
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Elecciones legislativas en EEUU: el 3 de noviembre definen el control del Congreso
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Con información de Europapress
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