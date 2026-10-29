El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, encabezó la entrega de la rehabilitación integral del corredor vial Don Manuel Belloso, una arteria estratégica que conecta al municipio San Francisco con el Aeropuerto Internacional La Chinita y la ciudad de Maracaibo. La obra comprende 11 kilómetros lineales donde se aplicaron 26 mil toneladas de asfalto para mejorar la transitabilidad de los usuarios.
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Zulia
Rehabilitan 11 kilómetros del corredor vial Don Manuel Belloso en San Francisco
Infraestructura vial
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Con información de La Verdad
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