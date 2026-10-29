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Rehabilitan 11 kilómetros del corredor vial Don Manuel Belloso en San Francisco

Infraestructura vial

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El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, encabezó la entrega de la rehabilitación integral del corredor vial Don Manuel Belloso, una arteria estratégica que conecta al municipio San Francisco con el Aeropuerto Internacional La Chinita y la ciudad de Maracaibo. La obra comprende 11 kilómetros lineales donde se aplicaron 26 mil toneladas de asfalto para mejorar la transitabilidad de los usuarios.

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Durante el acto, el mandatario regional detalló que los trabajos abarcan el tramo desde el terminal aéreo hasta el distribuidor Caujarito, extendiéndose por la avenida Sabaneta hasta llegar a la Circunvalación 1. Además de la capa asfáltica, el proyecto contempló la recuperación de aceras, sistemas de drenaje, arborización, señalización, demarcación y la optimización del alumbrado público.

Caldera destacó que esta intervención es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Gobernación del Zulia y las alcaldías de San Francisco y Maracaibo. La vía beneficia directamente a los usuarios del aeropuerto, transportistas y habitantes de los municipios San Francisco y Jesús Enrique Lossada.

El gobernador informó que esta entrega forma parte del Plan Estadal de Asfaltado, el cual busca continuar con la recuperación de otros tramos críticos en la región, incluyendo la vía Falcón-Zulia y sectores de la Panamericana, con el objetivo de fortalecer la red vial antes de finalizar el año. El mandatario regional resaltó que se tiene como meta entregar otros tramos viales antes del 31 de diciembre, como parte de la estrategia de infraestructura que se ejecuta en la entidad.

Con información de La Verdad

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