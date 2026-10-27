El Alcalde Bolivariano Dr. Frank Carreño, se pronunció desde la sede del Cuerpo de Bomberos de Cabimas sobre las fuertes precipitaciones registradas desde horas de la madrugada de este martes 27 de octubre, las cuales afectaron varios sectores del municipio.
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Cabimas
Alcalde Frank Carreño despliega plan de atención para atender a sectores afectados por las lluvias en Cabimas
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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