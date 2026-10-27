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Alcalde Frank Carreño despliega plan de atención para atender a sectores afectados por las lluvias en Cabimas

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El Alcalde Bolivariano Dr. Frank Carreño, se pronunció desde la sede del Cuerpo de Bomberos de Cabimas sobre las fuertes precipitaciones registradas desde horas de la madrugada de este martes 27 de octubre, las cuales afectaron varios sectores del municipio.

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El burgomaestre señaló que se registraron cuatro horas de intensas lluvias en diferentes comunidades de las nueve parroquias del municipio Cabimas. Manifestó que las zonas más perjudicadas son aquellas que colindan con ciénagas y drenajes, los cuales se desbordaron debido al volumen de agua acopiado, «Estamos atendiendo todas y cada una de las afectaciones. Hasta el momento, según los reportes del Centro de Atención de Emergencias, tenemos 277 viviendas afectadas por inundaciones. Esperamos que las aguas sigan drenando para ir atendiendo de manera eficiente a cada uno de estos sectores», expresó Carreño.

El Alcalde mencionó que, a pesar del intenso abordaje en el mantenimiento y saneamiento de drenajes ejecutado por el Gobierno Municipal como medida preventiva, sectores como: Guabina y Las 5 Casitas se vieron afectados por el desbordamiento de las aguas pluviales.

Carreño aseguró que, se desplegará un equipo de atención conformado por la Secretaría de Salud, Protección Civil, Bomberos de Cabimas, Policía Municipal, Policía Regional, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para atender las necesidades de las zonas afectadas mediante jornadas de fumigación y asistencia médica inmediata, especialmente a la población infantil, a fin de prevenir enfermedades derivadas de las precipitaciones.

Asimismo, hizo un llamado a la calma, especificando que, se abordarán las áreas críticas con equipos de bombeo mecánico y maquinaria pesada desplegados en las nueve parroquias.

Finalmente, el Mandatario Municipal resaltó el trabajo unificado con todas las fuerzas vivas del municipio Cabimas para solventar a la brevedad la contingencia que atraviesa la localidad.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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