Este 22 de octubre, dos nuevas máquinas fueron incorporadas a la Unidad de Diálisis Care, ubicada en el sector Barrio Obrero, parroquia Ambrosio, gracias a la gestión del Gobierno Nacional, Regional y Municipal de Cabimas, con la entrega de estos equipos se fortalece la capacidad operativa del centro de salud para responder a la demanda de los pacientes que requieren este tratamiento especializado renal.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas
Llegan dos nuevas máquinas a la Unidad de Diálisis Care, gracias a la articulación del Gobierno Nacional, Regional y Municipal de Cabimas
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...