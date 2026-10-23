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Cabimas

Llegan dos nuevas máquinas a la Unidad de Diálisis Care, gracias a la articulación del Gobierno Nacional, Regional y Municipal de Cabimas

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Este 22 de octubre, dos nuevas máquinas fueron incorporadas a la Unidad de Diálisis Care, ubicada en el sector Barrio Obrero, parroquia Ambrosio, gracias a la gestión del Gobierno Nacional, Regional y Municipal de Cabimas, con la entrega de estos equipos se fortalece la capacidad operativa del centro de salud para responder a la demanda de los pacientes que requieren este tratamiento especializado renal.

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En este sentido, Adriana Castro, Secretaria de Protección y Transformación para el Desarrollo Social acompañada a la Dra. Bélgica Van Ryssighem, Directora de la Unidad de Diálisis Care, informó que «Con la incorporación de estos dos equipos marca Dialife modelo Dianova, la unidad de diálisis durante la Gestión del Alcalde Dr. Frank Carreño y el Gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, en artículación con el Gobierno Nacional de la Presidenta (E) Dra. Delcy Rodríguez, el Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado, de la mano con la Autoridad Única de Salud, Dra. Luz Caldera, se han adquirido un total de siete nuevas máquinas destinadas a optimizar la atención de los 66 pacientes renales que son atendidos en esta unidad.

​»El día de hoy estamos dando respuesta con estas dos nuevas máquinas que se suman un total de siete, un compromiso adquirido de nuestro Alcalde Bolivariano Dr. Frank Carreño con los pacientes renales. Una vez más estamos dando respuesta en materia de salud a nuestro municipio Cabimas», señaló Castro.

Prensa Alcaldia Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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