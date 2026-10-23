Llegan dos nuevas máquinas a la Unidad de Diálisis Care, gracias a la articulación del Gobierno Nacional, Regional y Municipal de Cabimas

En este sentido, Adriana Castro, Secretaria de Protección y Transformación para el Desarrollo Social acompañada a la Dra. Bélgica Van Ryssighem, Directora de la Unidad de Diálisis Care, informó que «Con la incorporación de estos dos equipos marca Dialife modelo Dianova, la unidad de diálisis durante la Gestión del Alcalde Dr. Frank Carreño y el Gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, en artículación con el Gobierno Nacional de la Presidenta (E) Dra. Delcy Rodríguez, el Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado, de la mano con la Autoridad Única de Salud, Dra. Luz Caldera, se han adquirido un total de siete nuevas máquinas destinadas a optimizar la atención de los 66 pacientes renales que son atendidos en esta unidad.

​»El día de hoy estamos dando respuesta con estas dos nuevas máquinas que se suman un total de siete, un compromiso adquirido de nuestro Alcalde Bolivariano Dr. Frank Carreño con los pacientes renales. Una vez más estamos dando respuesta en materia de salud a nuestro municipio Cabimas», señaló Castro.

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Prensa Alcaldia Bolivariana de Cabimas