De los potes de leche a los grandes escenarios: La agrupación Guanaco graba su cover gaitero rumbo a la Gaita del Año 2026

​Un nutrido grupo de asistentes se dio cita para disfrutar, apoyar y participar con entusiasmo en la emotiva grabación del cover promocional del tema «Un zuliano que regresa», una hermosa gaita de la autoría del reconocido compositor Lenin García.

Un sueño nacido en el Barrio El Carmen

​Durante la velada, Kenneth Esis, director general de la recién conformada agrupación musical, compartió su satisfacción con los presentes. Con palabras llenas de emoción, recordó que este proyecto nació en el seno del Barrio El Carmen (sector Las 5 Bocas), donde un grupo de jóvenes soñadores comenzó a hacer música con lo que tenían a la mano: instrumentos improvisados como potes de leche, palos y maracas de taparas.

​Verlos hoy consolidarse, crecer y alcanzar el gran mérito de estar entre las 40 gaitas seleccionadas con opción a la Gaita del Año 2026 en el prestigioso concurso Maracaibo elige la gaita, es la prueba fiel de que la constancia, el talento y la fe rinden frutos.

Nostalgia y sentimiento hecho gaita

​Por su parte, el autor y compositor del tema, Lenin García, expresó conmovido: «Es una gaita hermosísima dedicada a aquellos emigrantes que se encuentran fuera del país, que llevan al Zulia en el corazón y están extrañando su patria». García confesó que a él mismo le tocó vivir esa dura experiencia, razón por la cual este tema lleva impregnada una carga emocional muy profunda que conecta de inmediato con el alma de quien lo escucha.

Rumbo a la siguiente fase

​Tras haber superado con éxito la primera fase gracias al respaldo y voto digital del público, la agrupación Guanaco aguarda con ilusión los resultados de lunes y martes, donde los directivos darán a conocer las gaitas que avanzarán a la segunda etapa. En esta siguiente fase, el talento de los artistas será evaluado por un distinguido jurado y el público, en un camino que continuará reduciendo el grupo hasta llegar a las diez finalistas (cinco en la categoría infantil/ juvenil y cinco en la de adultos).

​Cabimas vibra con este logro y celebra el talento de sus muchachos, quienes demuestran que cuando hay pasión por nuestras raíces, no hay sueños imposibles. ¡Mucho éxito a la agrupación Guanaco en este camino hacia la cúspide de la gaita zuliana!

Nota de Prensa

Lcda. Leidys Barrientos

Cnpcol 6430