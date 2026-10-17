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Cabimas: Alcalde Frank Carreño llama a la participación masiva en la Segunda Consulta Popular Nacional 2026

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A tan solo horas de la jornada electoral convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Alcalde Bolivariano del municipio Cabimas, Dr. Frank Carreño, hizo un firme llamado al pueblo cabimense a sumarse de manera masiva a la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, programada para este domingo 18 de octubre.

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El pronunciamiento del burgomaestre municipal tuvo lugar durante la inspección de labores de asfaltado en la avenida 51 de la ciudad. Desde allí, Carreño destacó la trascendencia de consolidar la participación de la ciudadania en la toma de decisiones comunitarias, «Estas consultas populares son fundamentales porque nos permiten resolver directamente los grandes problemas de nuestras comunidades», afirmó el Primer Mandatario Local.

Carreño reiteró la convocatoria a las bases de los Consejos Comunales, Comunas, Organizaciones Sociales y al pueblo en general a acudir masivamente a los centros de votación habilitados. Enfatizó que este mecanismo fortalece la democracia participativa, permitiendo que cada ciudadano elija de manera libre y soberana el proyecto prioritario que desea respaldar en su sector para el bienestar colectivo de sus parroquias.

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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