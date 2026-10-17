A tan solo horas de la jornada electoral convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Alcalde Bolivariano del municipio Cabimas, Dr. Frank Carreño, hizo un firme llamado al pueblo cabimense a sumarse de manera masiva a la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, programada para este domingo 18 de octubre.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas
Cabimas: Alcalde Frank Carreño llama a la participación masiva en la Segunda Consulta Popular Nacional 2026
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...