Con un ambiente de alegría y masiva participación familiar, más de 10.000 personas se congregaron este sábado 10 de octubre en las inmediaciones de la Avenida Universidad de Cabimas para disfrutar del esperado evento musical en el marco de la quincuagésima quinta (55.ª) Edición de las Fiestas Patronalones en honor a Nuestra Señora del Rosario.
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Cabimas
Más de 10.000 personas disfrutaron del Gran Encuentro Musical de la 55 Edición de la Feria Internacional en honor a la Virgen del Rosario en Cabimas
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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