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Cabimas

Más de 10.000 personas disfrutaron del Gran Encuentro Musical de la 55 Edición de la Feria Internacional en honor a la Virgen del Rosario en Cabimas

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Con un ambiente de alegría y masiva participación familiar, más de 10.000 personas se congregaron este sábado 10 de octubre en las inmediaciones de la Avenida Universidad de Cabimas para disfrutar del esperado evento musical en el marco de la quincuagésima quinta (55.ª) Edición de las Fiestas Patronalones en honor a Nuestra Señora del Rosario.

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El evento ofreció una noche vibrante llena de talento regional y nacional, destacando las presentaciones las agrupaciones gaiteras Pasión Indiana y La Cuerda Cabimera, Criollo House, en el género del vallenato Junior Díaz y Edison Yépez, la presentación del artista zuliano Ronald Borjas y cerrando col el guarachero Roberto González.

Durante la velada, el Concejo Municipal y la Alcaldía Bolivariana de Cabimas entregaron al cantante Ronald Borjas la condecoración Orden Ciudad de Cabimas en su Primera Clase, en reconocimiento a su destacada trayectoria musical, siendo un artista oriundo del municipio.


El Alcalde Bolivariano de Cabimas, Dr. Frank Carreño, encabezó la actividad acompañado por la Primera Dama Licda. Yamileth Olivares de Carreño, y su familia, destacando el éxito de la convocatoria y el civismo del pueblo, «Aquí ven a nuestro municipio desbordado, participando, compartiendo y disfrutando de un momento distinto ante tantas adversidades… Hay aproximadamente 10.000 personas compartiendo como familia cabimense en nuestra edición número 55», aseguró el mandatario municipal.

El burgomaestre extendió además la invitación a toda la colectividad a las próximas actividades programadas en honor a la Patrona de Cabimas, que incluye el tradicional paseo lacustre que se realizará por las aguas del Lago de Maracaibo este lunes 12 de octubre, el cual se llevará a cabo a bordo de un catamarán.

De esta manera, la gestión municipal sigue promoviendo espacios para el reencuentro, la cultura y la tradición. Gracias a la articulación con el Ejecutivo Nacional y Regional, Cabimas vive sus festividades patronales por todo lo alto, fortaleciendo la identidad local y construyendo el municipio modelo que todos merecen.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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