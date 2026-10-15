CAICOC inaugura inédita exposición de pintura que une a artistas consagrados y nuevas generaciones en Cabimas

​Durante la ceremonia de apertura, José Lunar Lira, presidente de la Fundación Bolívar y coorganizador del evento, expresó la profunda satisfacción que experimenta como artista al observar la calidad técnica y expresiva de los pequeños expositores, señalando que muchas de las piezas de los niños logran equipararse e incluso superar en matices a obras de creadores experimentados.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la actual directiva de CAICOC, por brindar el espacio y respaldar esta valiosa iniciativa que congrega a tanto talento local.

​Por su parte, Armando Cedeño, presidente de CAICOC, ratificó el compromiso de la institución empresarial con la promoción y el impulso del ámbito cultural en el municipio Cabimas.

Cedeño reafirmó que la junta directiva enmarcada en la nueva era, continuará con las puertas abiertas para apoyar manifestaciones artísticas que contribuyan al desarrollo de la comunidad, e invitó al público en general a visitar la muestra, la cual permanecerá abierta hasta el jueves 22, en horario de 9:30 am a 3:30 pm.

​Cabe destacar, que el hermoso y emotivo acto contó con la presencia de destacadas personalidades entre ellas Noris Pacheco directora de la Red de Intelectuales, Artistas, Cultores y Cultoras del Municipio Bolivariano de Cabimas (REDIARTIC) y José Delgado, canciller fundador de CUCBA, quienes enfatizon que Cabimas ha experimentado un florecimiento excepcional en el área de las bellas artes.

Delgado resaltó el orgullo que representa ser testigo de una sólida generación de relevo, reflejada en las casi 70 obras expuestas dónde convergen la frescura infantil y la maestría de los pintores consagrados de la entidad.

​Visiblemente emocionada Cynthia Medina, fundadora de la Academia de Artes Plásticas «Vida y Color», manifestó su entusiasmo y orgullo al ver la participación activa de 30 de sus alumnos, sumados a 20 niños de la Fundación de los Niños, quienes comparten sala de exposición con grandes maestros de las artes plásticas.

La pequeña artista Ana Paula Meléndez no pudo contener su orgullo al mostrar su obra » un pozo petrolero en el lago de Maracaibo, que le hice a mi madre, pues trabaja en la industria». Cuenta que desde los siete años pinta, porque le gusta y es su pasatiempos.

La nota artística y cultural estuvo a cargo de las magistrales actuaciones de la agrupación de danzas «Danzas Rosa Borjas, bajo la dirección de Myriam Mármol y el grupo musical «Evocando el ayer» completaron la actividad con diversas puestas en escena que reafirmaron la esfervecencia artística que se vive en el municipio Cabimas.





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Nota Prensa CAICOC

Lcda. Leidys Barrientos.

Cnpcol 6430