Denuncian grave deterioro y abandono del ambulatorio rural de Curazaito en Cabimas

​De acuerdo con el concejal, hace tres meses el gobierno regional llevó a cabo una inspección en el sitio; sin embargo, hasta la fecha no han emitido respuesta ni soluciones concretas a la problemática, que agobia a los moradores del referido sector rural del municipio Cabimas.

«​La comunidad se encuentra desamparada no solo por el daño de la estructura física, sino que aunado a ello la falta de insumos médicos, ausencia de acondicionadores de aire y la inoperatividad de los servicios básicos para la atención sanitaria, grave situación que lleva a los médicos atender solo dos horas por día, debido a las condiciones antes mencionadas», explicó Rivero.



Hablan los vecinos

La señora Ledy Rincón en representación de un grupo de vecinos a las afueras del ambulatorio, hicieron un llamado urgente tanto al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera como al alcalde del municipio Cabimas, Frank Carreño para que atiendan de inmediato la situación y restauren el centro asistencial, enfatizando que «con la salud no se juega».

Nota de Prensa

Lcda. Leidys Barrientos

Cnpcol 6430