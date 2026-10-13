El concejal del municipio Cabimas, Eduardo Rivero, denunció públicamente las condiciones críticas en las que se encuentra el ambulatorio de la zona rural de Curazaito.Este martes 13, las instalaciones amanecieron parcialmente inundadas y con láminas de cielo raso o plafón caídas en el suelo, lo que evidencia el estado de abandono y deterioro del centro de salud.
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Cabimas
Denuncian grave deterioro y abandono del ambulatorio rural de Curazaito en Cabimas
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Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430
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