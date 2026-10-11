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Con total éxito se realizó la cuarta jornada ambientalista «Orillas Limpias» en el Boulevard Costanero de Cabimas

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Las inmediaciones del Gran Boulevard Costanero del municipio Cabimas fue el escenario ideal para que se llevará a cabo con éxito la cuarta jornada ambientalista del programa «Orillas Limpias», impulsado por la Alcaldía Bolivariana de Cabimas junto a la Fundación «La Papelera Tiene Hambre» Entes locales y la sociedad civil organizada de esta localidad.

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La actividad, enmarcada en la conmemoración del Día Mundial de Playas y ejecutada dentro del Programa «Orillas Limpias», tuvo como objetivo principal la recolección, saneamiento y documentación de residuos sólidos presentes en la Riberas del Lago de Maracaibo en las Costas de esta localidad.

Respaldo institucional y participación comunitaria

El Ing. Ricardo Espejo, Secretario Municipal para la transformación del Ambiente y Presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAUCA) estuvo presente en la actividad por instrucciones del Dr. Frank Carreño, Alcalde Bolivariano de Cabimas asegurando que estas iniciativas forman parte de las políticas ambientales impulsadas desde la gestión local para lograr un giro definitivo hacia el municipio ambientalista.

Espejo, recordó además que en la reciente jornada del Día Mundial de Playas se lograron recolectar cerca de 30 toneladas de desechos sólidos mediante trabajo manual y maquinaria pesada en áreas como: «El Humedal» ,»El Palmiche», con la participación de más de 200 personas.

Asimismo, las autoridades destacaron que el saneamiento constante del Boulevard Costanero ha permitido reactivar la dinámica social, recreativa y económica de la zona, invitando a la comunidad a seguir sumándose al cuidado y preservación de los espacios naturales del municipio.

Por su parte, Antonio Soto Urribarí, Coordinador de la Fundación «La Papelera tiene Hambre», la cual trabaja sin fines de lucro por la conservación del medio ambiente ofreció detalles de la actividad y de la documentación y avances en el saneamiento Ambiental de la ciudad, *»el propósito es llevar un registro documentado de los residuos para visibilizar la problemática del plástico en nuestro Lago, en anteriores oportunidades llegamos a contabilizar más de 300 botellas plásticas en este sector mientras que en este año la presencia de este material ha disminuido sencillamente»* señaló.

La recuperación de todos los espacios naturales del municipio Cabimas y el renacimiento de las políticas ambientales siguen siendo la prioridad del Gobierno Bolivariano Municipal bajo líneas de acción del Alcalde Dr. Frank Carreño en coordinación con el Ejecutivo Nacional, la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia y el Poder Popular.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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