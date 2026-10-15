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IMMUJER realizó Conferencia para la Concienciación y Prevención del Cáncer de Mama

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Este miércoles 14 de octubre se llevó a cabo , una actividad denominada «El Poder de Prevenir», un importante ciclo de conferencias orientadas a la concienciación, prevención y tratamiento oportuno en la lucha contra el cáncer de mama, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer Bolivariana de Cabimas (IMMUJER).

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El evento se desarrolló en las instalaciones del Teatro Municipal Javier Fernández y contó con la presencia de la Lcda. Yamileth Olivares de Carreño, Presidenta de IMMUJER, Anaís Viloria, Autoridad Única de la Mujer de la Gobernación del estado Zulia; María Gabriela Fuenmayor, coach de salud y bienestar; el Dr. Paul Ramotar, cirujano mastólogo y oncoplástico; Luis Durán, motivador y conferencista; y la psicóloga Evelyn García.

La Primera Dama y Presidenta de IMMUJER, Yamileth Olivares de Carreño, destacó que este evento se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el próximo 19 de octubre.

Asimismo, Olivares de Carreño resaltó la empatía y la solidaridad como herramientas fundamentales para vencer el temor: «Desde IMMUJER seguiremos siendo un apoyo incondicional para todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad y para la población en general, mediante jornadas constantes de educación y prevención».

Por su parte, la Autoridad Única de la Mujer del Estado Zulia, Anaís Viloria, indicó que su presencia en Cabimas responde al compromiso de sumarse a la promoción de la salud preventiva. Durante su intervención, enfatizó que la prevención no debe limitarse al mes de octubre: «Para la Gobernación del Estado, la Alcaldía y todo el pueblo mujer, el Mes Rosa son los 365 días del año», afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de mantener un movimiento continuo de concientización, autoexamen y detección temprana.

La actividad contó con la conducción de María Gabriela Fuenmayor, coach de salud y bienestar, quien además intervino como conferencista con el tema «Sanando el corazón». En su ponencia, recordó que la salud física está estrechamente ligada a los pensamientos y emociones: «Guardamos traumas, condicionamientos y memorias que nos mantienen atados al pasado. Para sanar, debemos aprender a vivir en el presente», señaló.

Por su parte, el Dr. Paul Ramotar, cirujano mastólogo, expresó: «Estamos acá para recordarles a las mujeres cabimenses que prevenir es cuidarse y cuidarse es salud». El especialista ofreció recomendaciones clave como la autoexploración mensual, la consulta anual con el mastólogo, así como la realización de ecogramas y mamografías a partir de los 35 años (según los criterios de la Sociedad Venezolana de Mastología), y la evaluación mastológica junto con la ecografía anual para menores de 35 años.

El tema «Vivir con Propósito» estuvo a cargo de Luis Durán, motivador y conferencista del municipio Cabimas, quien abordó con simpatía y humor la importancia de mantener una actitud positiva ante las adversidades: «Mi enfoque busca que cada día despertemos con un propósito de vida para transformar nuestra perspectiva y alcanzar el bienestar que todos deseamos».

El cierre del evento estuvo a cargo de Evelyn García, psicóloga clínica con 15 años de experiencia, quien presentó la ponencia «Poder escucharte: una mirada psicológica ante el cuidado y la prevención del cáncer de mama». La especialista abordó el tema desde un enfoque biopsicosocial, resaltando el papel de las emociones en el cuerpo y la relevancia del autocuidado y el empoderamiento femenino en la prevención.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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