En artículación con el Gobierno Nacional y Regional: Alcalde Frank Carreño inicia labores de reasfaltado en la Avenida 51 de Cabimas

El burgomaestre local estuvo al frente de las cuadrillas desplegadas en la parroquia San Benito. El objetivo de la intervención es solucionar el deterioro de la capa asfáltica en estos sectores cabimenses para garantizar la seguridad de los vehículos y restablecer el fluido tránsito del transporte público en la zona.

En el despliegue, el mandatario municipal inspeccionó el avance de los trabajos y la maquinaria pesada en operación, «Nos encontramos hoy ejecutando el Plan de Asfaltado encomendado por nuestra Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y nuestro hermano Luis Caldera, Gobernador del estado Zulia, para seguir avanzando junto al Poder Popular en la recuperación de las vías de comunicación de Cabimas», afirmó Carreño desde la avenida 51.

Asimismo, precisó que los trabajos impactan a sectores de las parroquias Germán Ríos Linares y San Benito, cuyas vialidades habían estado históricamente en pésimas condiciones, imposibilitando la prestación del servicio de transporte público.

Las labores de reacondicionamiento contemplan una proyección inicial de 1,4 kilómetros de recuperación integral, mediante la colocación de aproximadamente 1.500 toneladas de asfalto tipo III en caliente. El alcalde confirmó que esta cifra podría incrementarse a fin de abordar sectores adyacentes. Además, enfatizó que estas acciones responden a una atención prioritaria para reparar los tramos intervenidos recientemente durante los trabajos en la red de colectores de aguas servidas.

En relación con la sustitución e instalación de transformadores, Carreño informó que, gracias al respaldo de la Gobernación del Zulia y bajo las líneas de acción del Ejecutivo Nacional, el municipio recibió una dotación de siete generadores eléctricos para atender las averías provocadas por las recientes lluvias.

El alcalde explicó que, tras lograr la estabilidad del sistema eléctrico local, las precipitaciones generaron un repunte de 39 incidencias. En este sentido, anunció que la instalación de los nuevos equipos iniciará en los próximos días de forma progresiva, en articulación con el Ejecutivo Regional y la empresa privada.

Comunidades expresan su respaldo

Habitantes de las comunidades beneficiadas manifestaron su satisfacción ante el despliegue de las cuadrillas de asfaltado, destacando el impacto positivo de la obra en su calidad de vida.

Ricaris Abreu, vecina y beneficiaria del barrio Federación II en la avenida 51, expresó su agradecimiento a las autoridades, «Gracias al Gobierno Nacional, a la Gobernación y al Alcalde Frank Carreño se están cumpliendo las obras aquí en el barrio Federación II. ¡Viviremos y venceremos!», expresó Abreu con entusiasmo.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas