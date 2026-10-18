Primera Edición del Torneo de Voleibol Copa Virgen del Rosario hizo vibrar al Majestuoso Domo de Cabimas

La cita deportiva, organizada con el respaldo del Alcalde Dr. Frank Carreño, en articulación con el Gobierno Nacional, la Gobernación del Estado Zulia, el Poder Popular y el sector privado, se disputó en las instalaciones del Domo Bolivariano de Cabimas, recinto que fue acondicionado con cuatro canchas simultáneas para el desarrollo del torneo.

La actividad estuvo encabezada por el Comisionado para el Deporte del Gobierno Municipal, profesor William Lairet, quien en representación del Alcalde Dr. Frank Carreño ofreció detalles del evento, enmarcado en la programación festiva patronal. El torneo reunió a más de 22 clubes de voleibol femenino y a unas 400 deportistas provenientes de Cabimas y municipios vecinos, «Hoy estamos en esta gran actividad apoyando al voleibol, una de las disciplinas de mayor auge en la entidad. Queremos informar que, a través de nuestro Instituto Municipal del Deporte, ya hemos oficializado más de 22 clubes dedicados a la enseñanza y práctica de esta disciplina», aseguró Lairet.

Asimismo, el comisionado recordó los esfuerzos que se ejecutan desde el Gobierno Municipal de Cabimas junto a la Gobernación del Estado Zulia para la recuperación integral de la infraestructura deportiva local, destacando las labores en el Domo Bolivariano, el Estadio Municipal Víctor Davalillo y el Estadio David Romero con el fin de seguir consolidando la masificación deportiva.

Por su parte, Jenny González, miembro principal del comité organizador, resaltó el impacto de la jornada: «Está más que clara la fuerza del voleibol en Cabimas entre nuestros niños y jóvenes. Hoy presenciamos una gran muestra de que, a través del deporte, continuamos transformando positivamente nuestra ciudad», afirmó.

Los profesores Antonio López y Benito Esparza estuvieron presentes en representación del Instituto Municipal de Deportes de Cabimas (IMDEC) y el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ), acompañados por un equipo arbitral calificado que garantizó el desarrollo imparcial de los compromisos.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas