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Cabimas

Justicia otorga libertad plena al exalcalde de Cabimas, Nabil Maalouf

Decisión judicial

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Imagen de la noticia: Justicia otorga libertad plena al exalcalde de Cabimas, Nabil Maalouf

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El sistema judicial venezolano dictaminó la libertad plena y el sobreseimiento de la causa a favor del exalcalde del municipio Cabimas, Nabil Maalouf. La información fue confirmada por su equipo de defensa legal, quienes señalaron que la medida pone fin a un proceso que se mantuvo activo durante casi dos años.

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De acuerdo con el representante legal del exmandatario, la decisión se formalizó tras la suscripción de las actas correspondientes en el despacho judicial. La defensa, que en reiteradas ocasiones calificó la detención como un «vulgar montaje» ejecutado en su momento en Cabimas, ratificó que durante el juicio se logró demostrar la inocencia de Maalouf y la invalidez de los cargos que se le imputaban.

Tras el dictamen, se espera que el exalcalde culmine los trámites administrativos para reencontrarse con sus familiares y allegados en la Costa Oriental del Lago. El abogado defensor enfatizó que, con esta resolución, la justicia se ha impuesto en el caso que mantuvo al exfuncionario privado de libertad durante este periodo.

Con información de noticiascol.com

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