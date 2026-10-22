El sistema judicial venezolano dictaminó la libertad plena y el sobreseimiento de la causa a favor del exalcalde del municipio Cabimas, Nabil Maalouf. La información fue confirmada por su equipo de defensa legal, quienes señalaron que la medida pone fin a un proceso que se mantuvo activo durante casi dos años.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas
Justicia otorga libertad plena al exalcalde de Cabimas, Nabil Maalouf
Decisión judicial
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...