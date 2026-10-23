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Cabimas

​Atención integral y prevención: IMMUJER atienden a la mujer cabimense en el Mes Rosa

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Un importante número de mujeres del municipio Cabimas continúa recibiendo asistencia ginecológica primaria, en el marco de la jornada especial desplegada por el Instituto Municipal de la Mujer de Cabimas (IMMUJER) en alianza con sectores privados de la localidad.

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La actividad médica se lleva a cabo en las instalaciones del Teatro Municipal «Javier Fernández», siguiendo las instrucciones de la Primera Dama y Presidenta del IMMUJER, Lic. Yamileth Olivares de Carreño. El despliegue ofrece de forma gratuita consultas ginecológicas, despistajes mamarios y citologías vaginales, entre otros beneficios, «Desde este lunes estamos realizando despistajes mamarios, consultas ginecológicas y citologías vaginales. Hasta el día de hoy hemos atendido a una importante cantidad de mujeres. El llamado es a que todas se acerquen, pues esto es totalmente gratuito: nuestra salud es lo más importante», destacó Olivares de Carreño.

La Primera Dama estuvo presente en la jornada, enmarcada en las actividades del Mes Rosa y el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En su intervención, reiteró la invitación a todas las féminas de la localidad para acudir a chequearse en esta jornada de atención gratuita, la cual estará vigente hasta el próximo viernes 23 de octubre.

Por su parte, la Dra. Arelis Cepeda, ginecóloga al frente del equipo médico, el cual también cuenta con especialistas como el mastólogo Dr. Paúl Ramotar, recordó la importancia de la prevención y el autoexamen («tócate para que no te toque») como pilar fundamental en la lucha contra esta terrible enfermedad, «Aclaremos que el cáncer o alguna condición ginecológica no da síntomas en una etapa inicial. ¿Se puede hacer algo? Sí, pero el nivel de curación no es el mismo. Por eso la prevención es lo más importante», enfatizó la especialista.

La jornada de atención integral continuará ofreciendo consultas, citologías y exámenes mamarios en el horario de 8:00 am a 3:00 pm, en una unidad movíl ubicada frente al Teatro Municipal «Javier Fernández» para seguir garantizando la salud de las mujeres cabimenses.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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