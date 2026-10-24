Fundación Oncológica Esperanza de Vida “Soraya Laguna” dijo presente en la V edición de la Marea Rosa en Cabimas

En esta quinta edición del evento, la junta directiva de la fundación participó por primera vez sin la presencia física de su presidenta y fundadora, Soraya Laguna, quien lamentablemente falleció tras una valiente y prolongada batalla contra el cáncer de mama.
Durante la actividad, Legnary Ballesteros, nueva presidenta de la fundación, destacó el compromiso de todo el equipo de trabajo para dar continuidad a la misión trazada por Laguna. «Seguimos adelante rindiendo honor a nuestra fundadora, dándole vida al legado dejado por esa gran mujer guerrera, hija, madre, hermana y amiga, quien luchó incansablemente hasta el final, no solo por su salud, sino por la de todas las mujeres, niños y hombres que atraviesan un diagnóstico oncológico», expresó Ballesteros.
Asimismo, la representación de la fundación extendió sus felicitaciones a los organizadores de la Marea Rosa, liderada por Ruth de Caberlin,por el éxito de la convocatoria, resaltando que cada año se superan al aglutinar y sumar a más personas identificadas con la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama.
Cierre del Mes Rosa en CAICOC
Para finalizar las actividades conmemorativas del mes de sensibilización, la Fundación Oncológica Esperanza de Vida “Soraya Laguna” invita formalmente a pacientes oncológicos, familiares y a la comunidad en general a un acto especial titulado «Momentos para renacer con fe y sanar».
El evento, concebido como un espacio inspirador, bonito y motivacional, se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la sede de CAICOC. La entrada será totalmente gratuita y los expositores de lujo.
Nota Prensa Fundación Oncológica Esperanza de Vida Soraya Laguna.
Lcda. Leidys Barrientos
6430