Fundación Oncológica Esperanza de Vida “Soraya Laguna” dijo presente en la V edición de la Marea Rosa en Cabimas

​En esta quinta edición del evento, la junta directiva de la fundación participó por primera vez sin la presencia física de su presidenta y fundadora, Soraya Laguna, quien lamentablemente falleció tras una valiente y prolongada batalla contra el cáncer de mama.

​Durante la actividad, Legnary Ballesteros, nueva presidenta de la fundación, destacó el compromiso de todo el equipo de trabajo para dar continuidad a la misión trazada por Laguna. «Seguimos adelante rindiendo honor a nuestra fundadora, dándole vida al legado dejado por esa gran mujer guerrera, hija, madre, hermana y amiga, quien luchó incansablemente hasta el final, no solo por su salud, sino por la de todas las mujeres, niños y hombres que atraviesan un diagnóstico oncológico», expresó Ballesteros.

​Asimismo, la representación de la fundación extendió sus felicitaciones a los organizadores de la Marea Rosa, liderada por Ruth de Caberlin,por el éxito de la convocatoria, resaltando que cada año se superan al aglutinar y sumar a más personas identificadas con la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama.

​Cierre del Mes Rosa en CAICOC

​Para finalizar las actividades conmemorativas del mes de sensibilización, la Fundación Oncológica Esperanza de Vida “Soraya Laguna” invita formalmente a pacientes oncológicos, familiares y a la comunidad en general a un acto especial titulado «Momentos para renacer con fe y sanar».

​El evento, concebido como un espacio inspirador, bonito y motivacional, se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la sede de CAICOC. La entrada será totalmente gratuita y los expositores de lujo.

Nota Prensa Fundación Oncológica Esperanza de Vida Soraya Laguna.

Lcda. Leidys Barrientos

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