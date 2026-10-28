Alcalde Frank Carreño lidera el despliegue ininterrumpido de atención por lluvias en sectores afectados de Cabimas

El Dr. Frank Carreño, ofreció un balance oficial sobre las acciones de contingencia y respuesta inmediata implementadas por el gobierno local en pro de las familias afectadas por las lluvias bajo las líneas de acción de la Presidenta Encargada Dra. Delcy Rodríguez, en artículación con el Gobernador del Estado Zulia Ing. Luis Caldera junto al trabajo del Poder Popular.

El Alcalde Bolivariano de Cabimas Dr.Frank Carreño, informó que los equipos operativos se mantendrán desplegados de manera ininterrumpida atendiendo diversos puntos críticos de la jurisdicción cabimenses, «Todo el equipo desplegado en cada una de sus tareas ha venido trabajando sin descanso. Logramos destapar los drenajes lo suficiente para que las aguas puedan correr y avanzar en este gran plan de abordaje en conjunto con el Poder Popular, las comunas y los miembros de la parroquia Jorge Hernández», señaló.

Entre las labores ejecutadas destacan la intervención en el drenaje del sector Libertador y un segundo cauce adyacente en la parroquia Jorge Hernández, los cuales fueron unificados con el propósito de optimizar el flujo de las aguas pluviales. Asimismo, se atendieron incidencias en la calle San Mateo, donde se registraron afectaciones en hogares debido a la fuerte acumulación de aguas de lluvia.

Evaluación de daños y asistencia a las familias*m

Consultado sobre el impacto en los hogares cabimenses, tras las

fuertes precipitaciones el Burgomaestre indicó que, afortunadamente, no se reportan pérdidas humanas ni daños estructurales irreparables en viviendas, limitándose las afectaciones principalmente a patios anegados e ingresos temporales de agua.

Explicó, que la lentitud en el retroceso de las aguas se debió a que el nivel del Lago de Maracaibo se equiparó momentáneamente con el de las precipitaciones, dificultando el drenaje natural por gravedad. Sin embargo, gracias al uso de maquinaria amarilla y motobombas prestadas y articuladas con consejos comunales y cuerpos de bomberos, se logró mitigar la situación de manera progresiva.

El Alcalde Bolivariano fue enfático al reiterar el compromiso de transparencia con la ciudadanía, «tenemos que dar la formación veraz, no podemos esconder ninguna de las cosas que pasan, pero tampoco podemos poner a engañar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita tener la realidad, la verdad y es por eso que estamos en este gran plan de informar y de seguir trabajando como lo hemos hecho todos los días», expresó.

Finalmente, el Dr. Frank Carreño hizo un llamado a la calma y a la paciencia a los habitantes de los sectores que aún presentan anegaciones temporales, asegurando que los trabajos de optimización y saneamiento continuarán de forma permanente hasta restablecer la normalidad en todo el municipio.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas