Corpoelec realizó mantenimiento en la subestación El Tablazo este jueves

Debido a estas acciones, se registró una interrupción temporal del servicio eléctrico en múltiples circuitos de la región. En la Costa Oriental del Lago, los trabajos impactaron sectores de los municipios Cabimas y Miranda, incluyendo los circuitos Calle Cumaná, Concordia, Carretera J, Barrio Obrero, Miraflores, Maternidad, Las Canillas, Aga 1, Quisiro, Ensal, 5 Bocas, Sabaneta, Ancón, Cuenca, Mauroa, Miranda, F.A.C, Estacada, Los Puertos, Las Salinas, Avenida 6, Mecocal, Haticos, Sur y Gran Sabana.

Asimismo, la intervención técnica afectó circuitos en los municipios Maracaibo y San Francisco, tales como Richmond, El Turf, Cargill, Ziruma, El Redondo, Empresarial, Sosa, Calle 70, Delicias Norte, Monte Bello, Guajira, Dima y El Varillal.

Según informó la institución, el objetivo de estas maniobras es neutralizar puntos críticos de temperatura detectados en el sistema para prevenir fallas mayores y garantizar el control operativo del vínculo de transmisión de energía en el estado Zulia. Corpoelec destacó que estas intervenciones forman parte de la atención obligatoria necesaria para mantener la operatividad técnica de la infraestructura de potencia en la región.