La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) llevó a cabo este jueves 29 de octubre labores de mantenimiento y corrección de puntos calientes en la Subestación Eléctrica El Tablazo, situada en el municipio Miranda de la Costa Oriental del Lago. Las maniobras se desarrollaron entre las 3.00 y las 5.00 de la madrugada.
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Zulia
Corpoelec realizó mantenimiento en la subestación El Tablazo este jueves
Infraestructura eléctrica
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Con información de La Verdad
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