Protección Civil realizó Simulacro Nacional de Prevención ante emergencias o eventos sobrevenidos en Cabimas

La actividad se realizó en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la E.T.C.R. Hermágoras Chávez y contó con la participación activa de toda la comunidad educativa, personal docente, administrativo, obrero, padres, representantes y vecinos de la localidad, abarcando una matrícula superior a los 800 estudiantes.

Durante su intervención, el Director Municipal de Protección Civil, Lcdo. Guillermo Adrianza, destacó que el enfoque principal de esta jornada a escala nacional es la preparación de la población escolar ante situaciones de emergencia o eventos no deseados, tales como sismos, incendios o inundaciones, «Nos estamos enfocando en la preparación del pueblo por instrucciones de nuestro Alcalde Frank Carreño. Este simulacro nos enseña la manera correcta de desalojar las instalaciones ante un sismo o cualquier otro evento no deseado, bien sea un incendio o una inundación», señaló.

Asimismo, enfatizó que estas prácticas permiten a la comunidad estudiantil identificar las rutas de evacuación y las zonas de seguridad establecidas para la atención y resguardo tras el desalojo de las edificaciones.

Por su parte, Mary Carmen González, subdirectora administrativa de la E.T.C.R. Hermágoras Chávez, enfatizó que la comunidad escolar ha participado activamente en los protocolos de desalojo, integrando las orientaciones sismológicas tras las experiencias vividas en el país durante el mes de junio, lo que refuerza la necesidad de mantener a los jóvenes formados y prevenidos ante cualquier eventualidad.

El éxito de este ejercicio preventivo nacional fue posible gracias a la unión y al despliegue articulado de los diferentes organismos de seguridad, rescate y prevención, contando con el apoyo de Cuerpo de Bomberos, Guardia del Pueblo, Servicio de Emergencias 911, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección de Defensa Integral (DSOPDI) y el Centro Educativo Formadores del Futuro (CEFCA – Privado).

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas