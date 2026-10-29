Estudiantes de LUZ reciben atención médica y social en jornada de la Alcaldía de Maracaibo

El diputado Arnoldo Olivares, director general de la Alcaldía, explicó que el objetivo es llevar esta atención a todas las aulas de la universidad donde exista actividad presencial. Durante la jornada, los estudiantes accedieron a consultas médicas generales, ecografías, pruebas de embarazo y atención ginecológica. Además, se realizó la colocación gratuita del implante anticonceptivo Implanon, un servicio destacado por las autoridades debido a su alto costo en el mercado privado.

La actividad incluyó servicios de barbería, estilismo de cejas y la entrega de kits deportivos. La jornada también se sumó a las actividades del Mes Rosa, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención del cáncer de mama entre la población joven, según indicó la doctora Mayreth Acosta, adjunta de la Dirección General.

Por su parte, Rafael Gutiérrez, presidente del Instituto Municipal de la Juventud y los Estudiantes (IMJUVEM), resaltó que estos operativos permiten cubrir necesidades básicas que resultan difíciles de costear para los estudiantes. Asimismo, Luis Sandino Castro, presidente de la Fundación para el Otorgamiento de Becas Ana María Campos, señaló que los programas contemplan una caracterización socioeconómica para ofrecer un acompañamiento ajustado a la realidad de cada núcleo familiar.

El director general indicó que se prevé continuar trabajando para recuperar áreas universitarias y avanzar en la rehabilitación de comedores, con el fin de contribuir a que los jóvenes puedan retomar sus actividades académicas sin inconvenientes.