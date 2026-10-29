La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo desplegó los programas “Un estudiante, una familia”, “Un becado, una familia” y “Regreso a Clases” en el pasillo central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ). La iniciativa busca acercar los servicios municipales a los espacios universitarios y brindar acompañamiento integral a los jóvenes y sus familias.
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Maracaibo
Estudiantes de LUZ reciben atención médica y social en jornada de la Alcaldía de Maracaibo
Gestión municipal
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Con información de noticiascol.com
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