Basílica establece normas de acceso y vestimenta para la Bajada de la Chinita este sábado

El ingreso a la plazoleta del templo estará habilitado entre las 3.00 de la tarde y las 4.30 de la tarde, momento en el cual se cerrarán los accesos. La institución eclesial solicita a los devotos puntualidad para garantizar el orden durante la ceremonia.

Para asistir, se ha estipulado un código de vestimenta semiformal que exige cubrir hombros, pecho, abdomen y rodillas, prohibiendo el uso de shorts, minifaldas, leggings y gorras. Está restringido el ingreso de alimentos, bebidas, cavas y bolsos de gran tamaño, así como el consumo de cigarrillos o dispositivos electrónicos.

Una vez dentro del recinto, los asistentes deberán permanecer en sus sectores asignados y mantener sus teléfonos móviles en modo silencio. La normativa busca preservar la solemnidad del descenso de la Sagrada Reliquia y la seguridad de todos los presentes.