Las autoridades de la Basílica Santuario han establecido un estricto protocolo para la Bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, evento que dará inicio a las Fiestas Patronales 2026 este sábado 31 de octubre.
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Maracaibo
Basílica establece normas de acceso y vestimenta para la Bajada de la Chinita este sábado
Fiestas Patronales 2026
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Con información de La Verdad
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