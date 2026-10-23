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Cinco agrupaciones clasifican a la semifinal del festival Maracaibo elige la Gaita del Año 2026

Festival musical

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En el inicio de la competencia para seleccionar la mejor pieza musical del año, cinco agrupaciones lograron su clasificación a la semifinal del festival «Maracaibo elige la Gaita del Año 2026». El evento, impulsado por la Fundación Nacional de la Gaita, celebró su primera de cuatro jornadas eliminatorias con la participación de diez propuestas musicales.

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Los conjuntos Alitasia, Gaiteros de Pillopo, La Gaita de Otrora, Agrupación LAG y Cardenales del Éxito destacaron durante la gala inaugural y aseguraron su permanencia en el certamen. La actividad contó con la presencia de la Primera Dama del municipio, Ana Clara de Di Martino, quien ofreció un mensaje en representación de la municipalidad y resaltó la importancia de este encuentro para la identidad cultural zuliana.

Durante la velada, las diez agrupaciones presentaron sus temas ante el público y el comité evaluador. Además de los clasificados, participaron Zuliania, Compadres del Éxito, Iluminación Gaita y Show, Saladillo 70 y Gaiteros de Ziruma. La jornada concluyó con el anuncio oficial de los seleccionados, marcando el éxito de la apertura de este certamen que rinde homenaje a los cultores del género.

La autoridad municipal recordó que este festival, iniciado durante la primera gestión municipal en 2004 y reactivado en 2008, busca fortalecer las tradiciones locales y promover el talento regional en la temporada navideña.

Con información de noticiascol.com

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