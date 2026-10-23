En el inicio de la competencia para seleccionar la mejor pieza musical del año, cinco agrupaciones lograron su clasificación a la semifinal del festival «Maracaibo elige la Gaita del Año 2026». El evento, impulsado por la Fundación Nacional de la Gaita, celebró su primera de cuatro jornadas eliminatorias con la participación de diez propuestas musicales.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Maracaibo
Cinco agrupaciones clasifican a la semifinal del festival Maracaibo elige la Gaita del Año 2026
Festival musical
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...