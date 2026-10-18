La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) anunció el inicio de la jornada de recepción de solicitudes para los beneficios socioeconómicos correspondientes al período 2026-2027, proceso dirigido a todo el personal docente, administrativo y obrero de la institución.
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Maracaibo
LUZ abre recepción de solicitudes para beneficios socioeconómicos 2026-2027
Gestión universitaria
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Con información de noticiascol.com
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