LUZ abre recepción de solicitudes para beneficios socioeconómicos 2026-2027

De acuerdo con la información oficial, la entrega presencial de documentos se llevará a cabo a partir del lunes 19 de octubre hasta el jueves 29 de octubre de 2026. Los interesados deberán acudir al piso 4 de la Nueva Sede Rectoral, específicamente al área de Proceso de Beneficios Socioeconómicos, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 11:30 a.m.

El proceso incluye la asignación de becas y contribuciones para útiles escolares destinadas a hijos de trabajadores universitarios, cubriendo niveles desde educación primaria hasta pregrado, con un límite de hasta seis hijos por empleado. Asimismo, se tramitarán las solicitudes para la cobertura de centros de educación inicial y guarderías privadas.

Para formalizar la entrega, es obligatorio realizar una solicitud previa a través del sistema digital en la sección Servicios en Línea de la página web institucional. Tras ingresar con su usuario, los trabajadores deben acceder al apartado de Beneficios Contractuales, actualizar los datos de sus representados y descargar la planilla correspondiente para anexarla a la carpeta de recaudos.